Illa urgeix a la formació d'un Govern: «És un espectacle que no mereixem»

El cap de files del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha urgit a la formació d'un Govern. "Estem veient un espectacle per part d'algunes formacions polítiques que no ens mereixem els catalans i catalanes", ha etzibat. El líder dels socialistes ha insistit que Catalunya necessita un executiu nou, amb "plenitud de funcions", que ha reclamat que es formi "el més aviat possible". Illa ha insistit que vol optar a un debat d'investidura. D'altra banda, l'exministre ha apostat per combatre Vox "amb arguments i no amb pedrades ni shows", després que el bloc sobiranista s'hagi posat d'acord per intentar evitar que el partit d'extrema dreta tingui un senador per designació parlamentària.

Illa ha fet aquestes declaracions abans de l'inici del cicle de debats sobre l'etapa post-covid organitzat per la Fundació Carmen Chacón al Recinte Modernista de Sant Pau, aquest dijous a la tarda.