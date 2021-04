Els Mossos que acompanyaven Carles Puigdemont seran jutjats a finals de maig

El judici als dos mossos que acompanyaven l'expresident català Carles Puigdemont quan va ser detingut a Alemanya es celebrarà entre el 24 i el 27 de maig a l'Audiència Nacional per un presumpte delicte d'encobriment pel qual la Fiscalia demana per a cada un d'ells una pena de tres anys de presó.

Els mossos Carlos de Pedro i Xavier Goicoechea van ser processats al febrer de 2020 pel Jutjat Central d'Instrucció Número 6 en considerar que amb la seva actuació perseguien que Puigdemont no fos detingut després que es reactivés l'ordre europea de detenció i entrega emesa pel Tribunal Suprem.

El tinent fiscal de l'Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo, va assenyalar que els mossos van actuar sent «conscients» que contra Puigdemont hi havia una euroordre per fets constitutius de delictes de rebel·lió i altres. «La intenció dels acusats era ajudar Carles Puigdemont a tornar a Bèlgica i evitar la seva identificació en algun lloc on poguessin executar l'ordre europea de detenció», va afirmar.

Per això, va reclamar per a ells una pena de tres anys de presó i una inhabilitació especial pel mateix període de temps per a ocupació o càrrec públic i per exercir el dret a sufragi actiu.

Segons el relat de fets que fa el Ministeri Públic, els dos agents estaven «en servei actiu» el 25 de març de 2018, De Pedro a la unitat de seguretat ciutadana de la comissaria del Prat de Llobregat i Goicoechea a l'Àrea d'Escortes a Sabadell. Tots dos es trobaven aquells dies «gaudint d'una setmana de festa». El 23 de març, estant a Bèlgica, «una persona no identificada» els va demanar que anessin a buscar en cotxe a Puigdemont, que es trobava a Hèlsinki quan el jutge instructor del procès, Pablo Llarena, va reactivar l'ordre europea de detenció.