Catalunya posarà en marxa la reobertura a partir del 26 d'abril si els indicadors acompanyen

El govern català preveu posar en marxa un procés de reobertura a partir del 26 d'abril si els indicadors acompanyen. El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha defensat la pròrroga de set dies del confinament comarcal per consolidar l'estabilització de les dades epidemiològiques i de pressió assistencial i, fins i tot, entrar en una situació de regressió als hospitals. "Aquests set dies els necessitem", ha dit Ramentol, que ha recalcat que no es poden plantejar processos d'obertura fins que no es constati "de manera fefaent" que s'ha superat el pic de contagis i de pressió assistencial. Sí que ha constatat que no hi ha hagut una explosió de casos per Setmana Santa, però ha remarcat que els centres sanitaris han hagut de fer desprogramacions.

El Govern ha confirmat en roda de premsa aquest divendres que allarga set dies les mesures vigents davant de la covid-19, entre les quals el confinament comarcal, a partir de dilluns, que és quan vencia l'última resolució. Els responsables de Salut han argumentat que cal "doblegar" el creixement de casos que s'ha produït en les darreres setmanes ara que sembla que comença a produir-se una "certa" estabilització.

La idea del Govern és, si els indicadors de la pandèmia ho permeten, poder reprendre les mesures de reobertura a partir del dilluns 26 d'abril, després que es quedessin "en stand-by" fa unes setmanes, ha assenyalat Ramentol, després que s'haguessin de tornar a endurir per la situació a les UCI i l'augment de casos. El secretari general de Salut ha afegit que la voluntat és "donar previsibilitat" als sectors afectats i a la ciutadania.

El conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, també s'ha mostrat satisfet de l'evolució de les dades epidemiològiques, i recordant que ja incorporen "gairebé la totalitat" de la Setmana Santa. "La mobilitat no era el problema", ha admès, "era fer les coses ben fetes". Així ha assegurat que malgrat les sancions per incompliment del confinament nocturn i perimetral, o la imatge de les festes il·legals, "el gran gruix de la ciutadania ha complert". Ramentol també ha agraït la resposta de la ciutadania, així com dels principals sectors afectats i dels professionals sanitaris.

Sàmper ha reconegut que, per alguns, la línia que s'està seguint no és prou "agosarada", però ha insistit que val més no fer "cap pas endavant", que no pas "fer-ne dos enrere". En aquest sentit, ha volgut fer arribar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, subratllant que s'està perfilant el pla de reobertura. "Hi ha molts sectors afectats, com per exemple el de l'oci nocturn, o el dels parcs d'atraccions", ha apuntat, "es treballa per poder obrir com més aviat possible, quan les dades ho permetin, amb passos segurs".

Situació epidemiològica i a les UCI

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha puntualitzat que alguns indicadors com la Rt tenen encara l'"artefacte estadístic" de Setmana Santa, ja que en realitat són una mica inferiors. Els responsables de les xifres de la pandèmia preveuen que les dades ja no estiguin afectades per aquest motiu a finals d'aquesta setmana o a principis de la que ve. En qualsevol cas, Salut ha constatat que no s'ha produït una "explosió" de contagis com s'havien temut arran de la mobilitat de Setmana Santa i després de detectar alguns "trets d'extrema preocupació" fa unes setmanes.

Una de les realitats que va fer saltar les alarmes va ser el nombre d'ingressos a les UCI, que van créixer molt sobretot a principis d'abril. "Ens va sobtar molt aquest comportament. Ara sembla que s'ha estabilitzat, però necessitem dies per confirmar-ho", ha indicat Argimon, que ha recordat que el nombre d'ingressos a les UCI havia tingut poc temps de baixar després de la tercera onada. Pel que fa a la variant britànica, més transmissible i que alguns estudis apunten que és més agressiva, el secretari de Salut Pública ha apuntat que hi ha controvèrsia en aquest punt. Segons un últim estudi, publicat a 'The Lancet Infectious Diseases', la variant no seria més virulenta. A Catalunya sí que es va detectar fa uns dies una correlació entre l'expansió de la variant britànica i un major percentatge d'ingressos.

En tot cas, els responsables de Salut han insistit que la pressió assistencial als centres sanitaris és molt elevada. Actualment hi ha 500 pacients ingressats a les UCI -abans de la pandèmia hi havia uns 600 llits a tot Catalunya-, que representen el 52% del total de persones ateses en estat crític a Catalunya. Ramentol ha recordat que a partir d'uns 400 pacients amb covid-19 a les UCI l'activitat ordinària es pot veure afectada i ha reconegut que alguns centres han hagut d'adaptar-la i fer desprogramacions.

Divisions territorials i mesures adaptades, en estudi

Un altre dels punts en què Sàmper ha incidit és la possibilitat d'implementar una nova unitat territorial quan es deixi enrere la mobilitat comarcal. Una proposta que, ha especificat, que s'està estudiant i que, de moment, "no està resolta". "Analitzarem totes les peculiaritats del territori per trobar la unitat més oportuna", ha dit. Així, ha assegurat que el Govern ha recopilat "les diferents propostes i queixes" que els municipis els han fet arribar i ha avançat que la consellera de Presidència, Meritxell Budó, s'ha posat en contacte amb els alcaldes.

"Estem en contacte permanent amb el territori i esperem tenir temps suficient per posar en marxa aquest treball", ha dit Sàmper que ha insistit que no les particularitats no són les mateixes a l'àrea metropolitana de Barcelona, a Catalunya central, o a les Terres de l'Ebre. En els últims dies s'ha posat sobre la taula perimetratges per vegueries o regions sanitàries.

Per la seva banda, Ramentol ha deixat la porta oberta a adaptar les mesures a les diferents realitats territorials, si bé ha evitat entrar en detalls. "Si es dona el cas, es tornarà a fer, com s'ha fet en altres ocasions", ha assenyalat amb referència a la reobertura a diferents velocitats que van fer a principis d'estiu.

Mobilitat amb Andorra

Preguntat per la previsió d'un augment de mobilitat entre Catalunya i Andorra de cara a aquest cap de setmana, Sàmper ha recordat que es tracta d'una norma "estatal" que supera "jurídicament" les indicacions que es puguin donar. "No és bo ni procedent que es produeixi aquesta mobilitat", ha admès. El conseller d'Interior en funcions ha apel·lat, doncs, a la responsabilitat de la ciutadania.

"Mirem de comportar-nos com si no existís, la setmana següent els volem parlar des d'una altra perspectiva i per això cal la responsabilitat de no superar les barreres procedents", ha especificat. En qualsevol cas, també ha recordat que aquelles persones que portin a terme aquest desplaçament s'hauran d'adaptar a la normativa vigent, per exemple no sortint de la comarca on acudeixin.