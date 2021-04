El govern dilata la decisió sobre noves mesures i el possible canvi a un confinament per vegueries

La consellera de Salut, Alba Vergés, va evitar ahir pronunciar-se sobre la possibilitat de canviar el confinament comarcal per un del més ampli, ja sigui delimitat per vegueries o per regió sanitària. Des de l'Hospital de Terrassa, on va visitar el nou espai polivalent que s'ha posat en servei, Vergés va recordar que, com fan «constantment», estan analitzant les dades d'evolució de la pandèmia per prendre en tot moment les mesures «més justes» sense descartar cap escenari. «Vull ser curosa perquè estem especulant amb les expectatives de la gent», va alertar. Vergés va insistir que la pandèmia està en un punt «molt delicat» amb més de 500 llits d'UCI ocupats per malalts covid i ha demanat «prudència» per no anar a pitjor.

A diferencia d'altres membres de l'executiu català com els consellers en funcions d'Interior i de la Presidència, Miquel Sàmper i Meritxell Budó, que sí han obert la porta a ampliar l'actual confinament comarcal, la consellera de Salut va evitar especular sobre aquesta qüestió assegurant que la pandèmia està en un punt «delicat» i que les decisions només s'explicaran quan es prenguin, «ni abans ni després».

Vergés va explicar que el comportament de la pandèmia és molt diferent al que fins ara s'havia vist amb un increment de pacients a les UCI que no es correspon amb un «tímid» increment dels contagis. « Volem actuar amb cautela i anticipació per afrontar aquest nou escenari i evitar problemes de saturació com els que s'estan veient a països de l'entorn», va destacar la consellera. Tot i no descartar cap escenari, Vergés va assenyalar que és moment de ser «prudents» perquè qualsevol variació a les UCI podria portar a una situació de «molt risc». Aquí, la consellera va assegurar que, com sempre, estan treballant per aplicar les mesures «més justes» que permetin un equilibri entre la contenció de la pandèmia i permetre la mobilitat de la ciutadania.