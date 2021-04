El Govern manté el confinament comarcal a Catalunya

El Govern ha decidit mantenir el confinament comarcal a Catalunya tal com està ara, segons avança TV-3. Les actuals restriccions pel coronavirus a Catalunya vencen aquest dilluns 19 d'abril. L'Executiu català tenia sobre la taula revisar aquest confinament per ampliar la mobilitat.

L'alternativa seria un confinament per vegueries o per regions sanitàries; figures que abasten més territori que la comarca i que, per tant, permetrien als catalans tenir més marge de moviment. No obstant això, el nou repunt en les ucis, dada de què els tècnics de Salut estaven molt pendents, ha pogut ser determinant per mantenir uns dies més el confinament comarcal.

Aquest dijous, la consellera de Salut, Alba Vergés, evitava pronunciar-se sobre la possibilitat de modificar el confinament comarcal per un més ampli. Deia que estan analitzant les dades per prendre les mesures "més justes", sense descartar cap escenari. "Vull ser prudent perquè estem especulant amb les expectatives de la gent", ha dit. Ha insistit que la pandèmia està en un punt "molt delicat" i ha demanat "prudència" perquè la situació no empitjori.