Torrent no veu clar demanar el carnet del Consell per la República: «Ja ho veurem»

L'expresident del Parlament Roger Torrent va reconèixer ahir que no s'ha tret encara el carnet del Consell per la República i no va aclarir si pensa sol·licitar-lo: «Ja ho veurem», va comentar. El passat 6 d'abril, el Consell per la República, liderat des de Bèlgica per Carles Puigdemont, va començar a oferir als seus associats la possibilitat de sol·licitar una targeta personal batejada com a Identitat Digital Republicana, amb vocació de ser una mena de DNI virtual que permet als seus usuaris participar en processos de votació de l'entitat.

Torrent va explicar que «encara no» disposa d'aquestcarnet i no sap si el demanarà. Va admetre que «no sap» per a què serveix el carnet. «Això ho pot dir exactament el Consell per la República. Jo he vist algunes de les funcions que té el carnet, però en tot cas això Antoni Comín segur que ho explicarà molt millor del que ho pugui explicar jo», va afirmar.