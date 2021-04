Barcelona prova un sistema per mesurar l'aforament amb wifi

Barcelona assaja un sistema pilot per regular l'aforament mitjançant una xarxa wifi. L'emblemàtic Mercat del Ninot acull aquest diumenge la primera prova del projecte. Segons explica l'Ajuntament de Barcelona, aquest sistema permet reutilitzar el wifi corporatiu del recinte per fer estimacions d'aforament en els espais públics i, així, minimitzar la probabilitat que es generin aglomeracions de persones que, eventualment, es puguin traduir en contagis per covid-19.

El sistema, desenvolupat per especialistes del sector tecnològic, realitza mapes de color per veure les parades del mercat en les quals s'acumulen més persones o el districte del qual provenen, cosa que també permet als comerciants i compradors prendre decisions basades en aquestes dades. La plataforma aprofita els sensors ja existents al mercat i, a més, no recull dades personals ni permet identificar persones. Tampoc requereix la col·laboració activa de les persones usuàries del mercat, per la qual cosa és fàcil d'implementar.

En aquest sentit, segons expliquen els impulsors d'aquesta iniciativa, el sistema tindria dos principals avantatges: «La solució proposada no és invasiva (ja que no requereix la col·laboració de les persones usuàries de l'espai) i segueix criteris de minimització tecnològica i de dades (ja que no es desplega més tecnologia de l'existent sinó que explota sensors ja desplegats a la ciutat i no recull més dades de les necessàries per a l'aplicació)».

Aquest projecte ha sigut impulsat per l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) i l'empresa DataActionS i, tal com recorda el consistori, és un dels guanyadors de la convocatòria de subvencions «Impulsem el que Fas» que va rebre una ajuda de 35.000 euros.