Dos detinguts després de la violació d'una dona a la Barceloneta

La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) ha detingut aquest diumenge dos homes per la seva presumpta implicació en la violació d'una dona al barri de la Barceloneta. L'agressió sexual s'hauria produït entre les sis i les set del matí en un pis del carrer del Mar i la víctima hauria sortit al carrer per demanar ajuda i denunciar els fets. Una patrulla de la Guàrdia Urbana que era a la zona s'ha desplaçat a l'habitatge i ha arrestat els dos homes: un com a presumpte autor material de la violació i l'altre per desobediència a l'autoritat, tot i que es desconeix encara la seva relació amb l'agressió sexual. Els dos detinguts han estat traslladats a la comissaria de Mossos d'Esquadra a les Corts i la policia catalana s'encarrega de la investigació.