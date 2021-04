Calvet assegura que JxCat i ERC recuperaran el lloguer social obligatori en una llei

Calvet assegura que el Govern aposta per mesures «estructurals» sobre habitatge.

El conseller de Territori i Sostenibilitat en funcions, Damià Calvet, ha assegurat que JxCat i ERC recuperaran el lloguer social obligatori amb una nova llei durant aquesta legislatura. Així mateix, ha afirmat que qualsevol acord entre partits polítics que vulguin formar Govern ha d'incloure mesures «estructurals» en matèria d'habitatge, com l'elaboració d'un pla sectorial. En paral·lel, el mercat residencial també ha patit els estralls de la pandèmia, amb un increment de l'oferta de lloguer, amb la consegüent contenció de rendes, i una reducció de les compravendes. El Departament de Territori i Sostenibilitat reclama més recursos a l'Estat i entre 500 i 600 milions dels fons europeus per rehabilitar el parc d'habitatges.

A finals de desembre de 2019, el Govern va aprovar el decret llei 17/2019 de mesures urgents d'accés a l'habitatge. La norma obligava els grans tenidors a oferir un lloguer social per a famílies en situació de vulnerabilitat. A finals de gener d'aquest any, el Tribunal Constitucional va tombar el decret, aprovat també pel Parlament, en considerar que la norma no tenia el rang adequat.

«Els grups parlamentaris que donem suport al Govern en funcions, JxCat i ERC, ens hem compromès a recuperar el lloguer social obligatori en forma de llei i fer-ho molt ràpidament i a l'inici d'aquesta legislatura», assegura el conseller. Calvet afirma que el lloguer social obligatori és un «avenç importantíssim» i és «irrenunciable» per al Govern.

El responsable de Territori i Sostenibilitat també tem una possible derogació de la llei de contenció de rendes, aprovada pel Parlament el setembre de 2020, després que el Tribunal Constitucional admetés a tràmit un recurs presentat pel PP.

Vuit mesos després de l'entrada en vigor de la norma, el seu impacte en les rendes encara no es pot calcular. «El context d'emergència sanitària, econòmica i social ha tingut més efectes sobre el mercat de lloguer que la mateixa llei», afirma el conseller.

Increment de l'oferta

La pandèmia ha provocat un increment de l'oferta d'habitatge per l'entrada en el mercat dels apartaments turístics i pisos buits, amb una consegüent contenció de les rendes. Ara, la reactivació econòmica pot causar un repunt dels preus i una «nova onada de desnonaments», unes situacions que el Govern preveu evitar amb la llei de contenció de rendes. «Tindrem una llei que evitarà un efecte rebot molt ràpid i una especulació que torni a inflar el mercat de lloguer», assenyala el conseller.

La situació epidemiològica també ha produït una disminució de prop del 20% de les compravendes d'habitatges el 2020 i el Departament de Territori i Sostenibilitat preveu arribar a les xifres prèvies a la pandèmia cap al 2024. «En aquests anys hem de crear condicions perquè la reactivació econòmica general inclogui el mercat de l'habitatge», ha explicat Calvet.