Els comuns veuen "tracte de favor" del govern per atorgar 2,6 milions als gimnasos DIR

El portaveu dels comuns i diputat al Congrés, Joan Mena, ha acusat el Govern de "tracte de favor" per atorgar 2,6 milions d'euros a la cadena de gimnasos DIR, que ha assegurat que té vincles amb Junts.

En roda de premsa telemàtica aquest dilluns, ha sostingut que "hi ha indicis més que raonables" d'un tracte de favor i dels vincles d'aquesta empresa amb Junts i amb la família Pujol, ja que la dona de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, Marta Ferrusola, va ser presidenta de la fundació d'aquesta cadena de gimnasos, i el seu fill Josep Pujol va ser accionista de l'empresa.

"Cal recordar que el propietari d'aquesta cadena, el senyor Ramon Canela, exsecretari d'esports i també de CDC, té un vincle sentimental, és exparella d'una diputada de Junts, Pilar Calvo", ha afegit el portaveu morat.

Per a Mena, és un escàndol que un terç dels fons d'Avançsa, l'empresa de promoció i localització industrial de Catalunya, previstos per a la promoció d'empreses industrials afectades per la Covid-19 s'hagin destinat a DIR.

Ha demanat que el vicepresident de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, expliqui aquesta decisió de la Generalitat, i ha anunciat que els morats registraran una bateria de preguntes per escrit a la Generalitat.

"Volem saber per què es destina diners a empreses amigues de Junts i per què no a pimes i autònoms, si aquesta és la dinàmica a la qual ens acostumarem si tenim un Govern d'ERC i Junts, i si tindrem un Govern presidit per Junts per la porta de darrere i beneficiarà als seus amics empresaris ", ha reclamat Mena.

Ha criticat que aquesta decisió es prengui per un Executiu en funcions i en un moment en què l'oposició "té més complicat fiscalitzar i exigir que rendeixi comptes", i ha demanat que ERC i la CUP es pronunciïn al respecte.

Mena ha afirmat que si veuen "indicis clars" que hi ha hagut frau en el lliurament d'aquests fons valoraran anar als tribunals, i ha sostingut que el Govern en funcions té una doble responsabilitat política i moral per donar explicacions.

La CUP demana informació sobre el prèstec als gimnasos

Per la seva banda, la CUP ha registrat aquest dilluns a la Taula de Parlament diverses preguntes dirigides a la Conselleria d'Empresa de la Generalitat en relació amb els 2,6 milions d'euros en préstecs a la cadena de gimnasos DiR i ha criticat l'"opacitat" d'aquesta actuació .

En l'escrit, recollit per Europa Press, la CUP pregunta al departament d'Empresa i Coneixement quins són els criteris que s'han utilitzat per atorgar "un préstec participatiu a través d'Avançsa" a DiR per a la reactivació després del Covid-19, així com quin és el potencial tecnològic i comercial que s'ha considerat que té aquesta cadena.

També pregunten quines són les variables específiques del préstec --import, termini, carència, tipus fix i tipus variable--, quins els criteris específics de la línia d'ajudes Avançsa i a quines empreses s'ha concedit.