La demanda als bancs d'aliments de Catalunya augmenta un 30% per la crisi de la covid-19

La crisi de la covid-19 ha ampliat el perfil de les persones que recorren als bancs d'aliments amb famílies de rendes mitjanes i baixes i de joves que han perdut la feina. Un 30% de les persones que ha sol·licitat ajuda durant el primer any de pandèmia no n'havia necessitat mai. Els bancs d'aliments de les quatre demarcacions van atendre l'any passat 60.000 persones més que l'anterior. Actualment, s'està donant assistència a 256.000 persones a través de 636 entitats col·laboradores. Amb l'objectiu de frenar l'augment, la Fundació La Caixa i CaixaBank impulsen la segona edició de la campanya 'Cap llar sense aliments'.

El 30% de les persones que ha sol·licitat ajuda durant el primer any de pandèmia no l'havia necessitada mai, segons l'últim estudi de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. S'ha detectat, també, que el perfil de persones que acudeixen als bancs s'ha ampliat i no només ho necessiten persones en situació de pobresa severa, sinó també famílies de rendes mitjanes o baixes i de joves que han perdut la feina.

La presidenta de la Federació Catalana dels Bancs d'Aliments, Roser Brutau, ha fet una crida a la solidaritat i ha insistit que "ajudant el banc s'ajuda a tothom".

Per la seva part, el subdirector general de la Fundació La Caixa" Marc Simón, ha remarcat que en el context actual, "el que més s'hauria de contagiar és la solidaritat" i que, per això, reforcen el compromís amb les entitats socials impulsant de nou aquesta campanya.

El director de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, ha indicat que estan fent "un esforç extraordinari" per donar "una resposta adequada a les necessitats", i ha avisat que és "imprescindible" i "urgent" garantir l'accés a una dieta suficient, variada i saludable.