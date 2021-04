Foment reclama la pròrroga fins a Cap d'Any d'IVA 0% per als productes sanitaris

La patronal Foment del Treball va demanar ahir al Govern que aprovi per Reial decret la pròrroga fins al pròxim 31 de desembre de l'aplicació del tipus del 0% d'IVA a tots els productes de béns, importacions i adquisicions intracomunitàries destinats a entitats de dret públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social.

En un comunicat, la patronal catalana va considerar que aquesta mesura està justificada en «l'actual context d'emergència sanitària», amb una quarta onada de contagis de la covid-19 i les plantes i les UCIs dels hospitals encara molt plenes pels ingressos. En la seva opinió, ara «és prioritari no gravar els productes sanitaris d'ús intensiu», pel que demana que es prorrogui l'actual tipus 0 % d'IVA per als productes vinculats als tractaments covid-19 a partir del pròxim 1 de maig i fins al 31 de desembre del 2021.

«L'evolució de la pandèmia continua significant un impacte extraordinàriament elevat a les entitats sanitàries», va assenyalar. «L'avanç en els plans de vacunació s'espera que permeti reduir en un futur pròxim les taxes d'infecció en la població i conseqüentment iniciar una disminució gradual de l'impacte en els serveis sanitaris, encara que com s'ha observat, aquest es produeix amb un cert retard respecte a la disminució de les dades epidemiològiques. Tot això justifica ampliar, de nou, el termini de l'aplicació del tipus impositiu del 0% de l'IVA», expliquen a la nota els empresaris.

D'altra banda, Foment també considera necessari que es prengui aquesta decisió com més aviat millor per a «garantir la seguretat i tranquil·litat del sector i dels consumidors», així com per poder treballar amb previsió i que «no s'esgotin els terminis per prendre les decisions corresponents».