El Govern fa un préstec a una empresa que va tenir vincles amb els Pujol

El Govern ha concedit 2,6 milions d'euros a la cadena de gimnasos DIR ?amb uns 50 centres i més de 100.000 socis? en forma de préstecs participatius, dels quals ja ha aportat 1,46 milions, per ajudar-la a desenvolupar el seu pla de viabilitat i fer front així a la caiguda d'ingressos derivada de la pandèmia. Marta Ferrusola, dona de l'expresident Jordi Pujol, va ser presidenta de la fundació DIR i el seu fill Josep Pujol va tenir un 3% de l'accionariat de l'empresa, que compta amb uns 50 centres i més de 100.000 socis.

La cadena s'ha beneficiat de la línia de préstecs participatius d'Avançsa, l'empresa de la Generalitat dedicada a la promoció i localització industrial, en aplicació d'un acord de Govern del passat mes de novembre.

El Departament d'Empresa va confirmar que els préstecs participatius de DIR estan avalats amb garanties reals i/o personals durant cinc anys i va destacar que no es tracta de cap ajuda a fons perdut.

La línia de préstecs d'Avançsa, coneguda també com de reactivació industrial postcovid, està pensada per ajudar empreses amb dificultats serioses per mantenir la seva activitat com a conseqüència de les restriccions imposades per reduir els contagis. Així, es tracta d'ajudar a superar la manca de liquiditat i consolidar la posició financera, cosa que garanteix el manteniment dels llocs de treball.