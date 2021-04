Un jutge declara nul el desnonament erroni de la Rosario i obliga a retornar-li els seus béns

El jutjat d'instrucció número 8 de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha declarat nul·la l'acta de llançament del pis de la Rosario Bravo, l'anciana de 97 anys desnonada per error, i ordena la devolució dels béns i objectes personals que hi havia a l'immoble i que van desaparèixer.

Així mateix, la denúncia penal pels delictes de prevaricació, robatori, furt i violació de domicili, entre d'altres, que va presentar la família fa unes setmanes, ha estat admesa a tràmit, segons ha explicat aquest dilluns a EFE l'advocat de Rosario, Jesús Rodríguez.

L'advocat ha detallat que "en breu" sol·licitaran que es faci efectiva l'ordre del jutge de retornar els estris sostrets.

"A veure si la propietat ens segueix eludint en l'obligació de recuperar i retornar les pertinences de la meva representada", ha remarcat l'advocat de la família, que dos mesos després del desnonament erroni segueix denunciant la poca col·laboració del titular del pis.

D'altra banda, la defensa de la família està ultimant una altra denúncia, en aquest cas civil, per reclamar una indemnització "pels béns sostrets i el dany moral".

Segons l'advocat, la propietat "intenta eludir la seva responsabilitat per activa i per passiva" i ha subratllat: "Tenim clar que l'única cosa que ens queda és l'auxili judicial".

El passat 19 de febrer, mentre l'anciana passava uns dies a casa del seu fill, una comitiva judicial acompanyada d'un representant de la propietat va desnonar el pis, situat al sobreàtic primera de l'edifici, quan realment l'ordre de llançament era per a l'àtic primera.

Després d'aquest error, reconegut pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Rosario va poder recuperar el pis, però havia estat buidat i gran part dels béns de valor de l'habitatge, així com els seus objectes personals, com el llibre de memòries que estava escrivint, fotos del seu casament o un quadre del seu difunt marit, ja no hi eren.