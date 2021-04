«Més tranquils» i amb «menys angoixa»: així millora l'estat anímic dels vacunats

Araceli Vallejo, jubilada de 64 anys i veïna de Sant Celoni, ha passat un últim any «molt trist». Ha vist molt poc els seus nets, sobretot els dos que viuen a Barcelona (els altres dos viuen a Sant Celoni), a causa del confinament comarcal. «A més, el meu pare té 96 anys i em feia pena que els últims anys de la seva vida fossin així», explica. Però l'estat anímic de Vallejo ha canviat fa poc més d'un mes, concretament des que es va vacunar contra el coronavirus. «Estic més contenta i molt més tranquil·la. M'ha disminuït molt l'angoixa d'abans. Estic amb ganes que tothom es vacuni». Ja pot anar a buscar els seus nets a l'escola sense «risc» de contagiar-se. Al juliol, el seu pare, el besavi dels petits (també vacunat), compleix 97 anys i Vallejo vol celebrar-ho amb tota la família.

El cas de Vallejo exemplifica com se senten gran part dels que ja han estat vacunats contra la Covid-19, la malaltia que acorrala el món des de fa un any. Encara no hi ha dades científiques sobre com la immunització està millorant la salut mental dels qui ja tenen la punxada, però la sensació dels metges de primària en les seves consultes és que està sent així. Ho va apuntar dilluns el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón. «La vacuna és molt beneficiosa, també per a la salut mental de tothom», va dir l'epidemiòleg en roda de premsa.

«Ens trobem gent gran que fa un any que està reclosa a casa seva i que plora de l'emoció quan la truques per vacunar-la», certifica Ethel Sequeira, metge de família al CAP Casanova de Barcelona i membre de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic). Per a Sequeira, l'«exemple claríssim» dels beneficis de la vacuna es reflecteix en els avis de les residències, que fa un any estaven «morts de por» i ara «han tornat a la vida».