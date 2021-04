Salut s'obre a revisar el toc de queda abans que s'acabi l'estat d'alarma

El secretari general de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, es va obrir ahir a revisar el toc de queda abans que acabi l'estat d'alarma si millora la pandèmia.Ramentol es va inclinar, en declaracions a Catalunya Ràdio, per reconsiderar el toc de queda nocturn, tan sols 24 hores després que la consellera de Presidència, Meritxell Budó, advertís que aquesta mesura no es pot mantenir sense l'estat d'alarma i acusés «d'irresponsabilitat» el president del Govern central, Pedro Sánchez.

Ramentol va admetre que «ni de lluny haurà acabat l'emergència pandèmica a Catalunya» quan el proper 9 de maig s'aixequi l'estat d'alarma, però es va mostrar favorable a modificar el toc de queda nocturn abans d'aquesta data, donat l'impacte emocional que comporta entre la població. «No sé si cal esperar al 9 de maig per revisar aquesta mesura», va defensar Ramentol, que va recordar que la Generalitat està estudiant els instruments legals al seu abast per emparar les restriccions que siguin necessàries, en el cas que la pandèmia no estigui controlada una vegada cessi l'estat d'alarma.

Fomentar la vacunació

El Departament de Salut llançarà una campanya publicitària a partir d'aquest dilluns per fomentar la vacunació contra la covid-19 i conscienciar la població que no viu el virus «de tan a prop». Amb el lema És el moment de fer el gest que estàvem esperant, hi participen diverses cares conegudes com el doctor Antoni Trilla, el periodista Ramon Pellicer, la model Judith Mascó, l'exfutbolista Pichi Alonso o el cineasta Ventura Pons. Tots s'aixequen el jersei o la camisa per mostrar un braç disposat a la punxada del vaccí. En paral·lel, Salut informa que s'està avançant en la vacunació per franges d'edat i convida la ciutadania a donar-se d'alta al portal La Meva Salut per donar un número de mòbil i ésser localitzats per rebre la vacuna.

«Dona't d'alta i actualitza el número de telèfon mòbil per assegurar-te que t'avisem quan arribi el torn de la teva franja d'edat», s'insisteix en la campanya de conscienciació, que compta amb cartells publicitaris i un espot de 30 segons per a televisió, youtube i xarxes socials. Salut assenyala que es tracta només de la primera fase d'una campanya que anirà evolucionant amb noves peces de comunicació «amb l'objectiu d'informar cadascuna de les franges d'edat que ha arribat el seu torn i adreçar-los a demanar cita».