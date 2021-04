Escrivá avança un acord amb les mútues perquè 10.000 sanitaris ajudin a vacunar

El sistema de vacunació de la sanitat pública incorporarà properament fins a 10.000 sanitaris de les mútues privades per accelerar la campanya d'immunització. Així, la Seguretat Social té un principi d'acord amb la patronal CEOE per posar a disposició la logística i el personal de les empreses per accelerar el procés d'immunització de la població. Així ho va avançar ahir el ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, en una entrevista a Antena 3.

Des de la CEOE estenen la mà i els seus recursos i totes dues parts esperen tancar ben aviat aquest entesa, de la qual es podran beneficiar les comunitats autònomes, que són les responsables d'implementar la campanya de vacunació.

El principi d'acord entre la Seguretat Social i la CEOE pretén evitar els possibles «colls d'ampolla» que es puguin produir en els propers mesos, un cop l'arribada de les diferents vacunes agafi un ritme més àgil i el principal escull per al tractament de la població no sigui la falta de vials, sinó la de mans o espais on posar-los. En aquest sentit, la xarxa de mútues col·laboradores vinculades a la gran patronal espanyola es posarà pròximament a la disposició d'aquelles autonomies que així ho requereixin.

El ministre ha insistit que la compra centralitzada de vacunes està funcionant bé i que «el calendari que ens porta a aquest 70% de població vacunada durant l'estiu es complirà». En nom d'aquestes previsions, la Seguretat Social pretén que les autonomies es recolzin en els recursos de les mútues privades per a assegurar l'objectiu.

Iniciatives privades

Les iniciatives des de l'àmbit privat per accelerar el procés de vacunació s'han anat reiterant al llarg dels últims mesos, fruit de la prioritat empresarial per poder restablir l'activitat econòmica, permetre la reobertura de sectors actualment encallats i concedir marge als seus comptes de facturació.

A Catalunya, el soci de la CEOE, Foment del Treball, ja va traslladar a la conselleria de Salut un programa de vacunació en el qual posava a la disposició de l'autoritat sanitària la infraestructura suficient per a immunitzar en una setmana a 400.000 persones, entre treballadors i familiars. L'Estat posava les vacunes -actualment ostenta el monopoli de la compra d'aquests vials- i les empreses afiliades a Foment feien la resta: cridaven als seus treballadors i en els mateixos centres de treball els subministraven els vials.