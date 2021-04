L'oposició qüestiona l'ajuda de 2,6 milions d'euros als gimnasos DIR

El PSC va preguntar ahir al Govern amb quin criteri ha atorgat un préstec a la cadena de gimnasos DiR per 2,6 milions d'euros a través d'Avançsa. La vice-primera secretària dels socialistes catalans, Eva Granados, va expressar que no acaben d'entendre per què es destina un percentatge tan elevat (més de la meitat dels crèdits concedits per Avançsa) a una sola empresa. Així, demanen saber quantes sol·licituds hi ha hagut, amb quin criteri han decidit atorgar-los aquesta quantitat i «què pensa fer el Govern amb la resta d'empreses». «O aquesta empresa està en una situació molt diferent o té uns criteris excepcionals», va exposar Granados, que urgeix l'executiu a donar explicacions amb celeritat i «transparència».

Per la seva banda, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, va titllar d'«escàndol» les ajudes a la cadena, una companyia que els comuns veuen «vinculada» a JxCat, de manera que és «raonable» pensar que hi ha hagut «tracte de favor», va denunciar.

En roda de premsa, el diputat morat va anunciar que es registraran diverses preguntes per escrit al Govern exigint que es rendeixin comptes de la decisió i des de l'executiu autonòmic hagin de donar «totes les explicacions possibles».

Mentre hi ha EROs

Mena va lamentar a més que s'atorguin aquests fons industrials a DIR al mateix temps que es donen situacions de regulació d'ocupació en plantes com les de Nissan o Bosch.

«Mentre això passa, el Govern de la Generalitat el que fa és destinar la tercera part d'uns fons industrials a una cadena de gimnasos», va afirmar.

Entre els «indicis raonables» que per als comuns donen testimoni del «tracte de favor» a DIR hi ha els vincles a l'espai postconvergent, i a l'antiga CiU.

En paral·lel, la CUP va registrar a la Mesa del Parlament diverses preguntes adreçades a la Conselleria d'Empresa de la Generalitat en relació amb els 2,6 milions d'euros en préstecs a DiR i va criticat l'«opacitat» d'aquesta actuació.

En l'escrit, la CUP pregunta al Departament d'Empresa i Coneixement quins són els criteris que s'han utilitzat per atorgar «un préstec participatiu a través d'Avançsa» a DiR per a la reactivació després de la COVID-19, i quin és el potencial tecnològic i comercial que s'ha considerat que té aquesta cadena.

«És un préstec, no un ajut»

La cadena de gimnasos DIR va negar haver rebut tracte de favor per obtenir un préstec participatiu de la Generalitat. En una entrevista a Els Matins de TV3, el director i fundador de l'empresa, Ramon Canela, va assegurar que «no hi ha hagut cap mena d'amiguisme» en la concessió del crèdit i ha afegit que els requeriments per obtenir-lo han estat molt estrictes. «Ha estat més difícil que tractar amb un banc», va comentar. Per altra banda, l'empresari va apuntar que el grup pot tornar «de sobres» el préstec, que té un venciment de cinc anys, i va explicar que ha presentat avals en forma de material i mobiliari de l'empresa.

Canela també va voler deixar clar que el finançament rebut a través de l'empresa pública Avançsa «és un préstec i no un ajut» i va recordar que, en cas d'impagament, la Generalitat podria entrar a l'accionariat de la companyia. El directiu també va aprofitar l'entrevista per carregar contra el Procicat, a qui acusa d'haver decretat tancaments que han afectat enormement el sector dels gimnasos, i contra l'Ajuntament de Barcelona.