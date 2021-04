L'Audiència Nacional avala jutjar a família Pujol per organització criminal

Jordi Pujol i Marta Ferrussola arribant a l'Auičncia Nacional per declarar

La Sala penal de l'Audiència Nacional ha confirmat l'acte del jutge José de la Mata en el que va proposar jutjar als membres de la família Pujol Ferrusola per delictes d'organització criminal o associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte contra la Hisenda Pública i falsedat documental.

La Secció Tercera de la Sala penal ratifica íntegrament l'acte de passada a procediment abreujat dictat per l'instructor per a tots els investigats en aquest procediment, a excepció de Carlos Sumarroca Coixet, per a qui s'acorda l'arxivament de la causa, i de Mercé Gironés, a qui se li retiren dos delictes contra la hisenda pública.

En la seva resolució, el tribunal confirma la competència de l'Audiència Nacional i assenyala que els actes nuclears es van realitzar a l'estranger -fonamentalment a Andorra- mitjançant el moviment de fons en efectiu de diversos comptes oberts a l'estranger, de les quals eren titulars diversos membres de la família Pujol, comptes que, a més, segons l'acte recorregut, van ser posades a nom de fundacions controlades per aquesta família.