Els Mossos poden disparar foam sense avís si hi ha violència

Els Mossos d'Esquadra van anunciar ahir el protocol per a l'ús de llançadores de projectils de foam que obliga a apuntar d'abdomen cap avall, sense avís previ en situacions de violència i sense autorització del comandament policial si hi ha «perill molt greu». El novembre del 2019 el Parlament va aprovar una moció -amb l'únic vot en contra de JxCat- perquè es publiquessin aquestes instruccions, però la petició es va guardar en un calaix fins que l'impacte d'una d'aquestes municions va provocar la pèrdua d'un ull d'una jove manifestant en les protestes contra l'empresonament de Pablo Hasél a Barcelona a mitjans de febrer.

Segons la directriu, aquests projectils, que poden abastar fins a 50 metres, s'han de disparar de l'abdomen cap avall, però si la persona «té un objecte llancívol, contundent o arma blanca» es poden dirigir a les extremitats. Si bé aclareix que abans d'utilitzar foam s'hauran d'exhaurir les vies de diàleg i mediació, en cas de manifestacions la comunicació prèvia requerida en altres circumstàncies «no serà preceptiva si es produeixen alteracions de la seguretat ciutadana amb armes o qualsevol mitjà d'acció violenta».

Com a norma general, el comandament del dispositiu és qui ha d'autoritzar l'ús d'aquestes eines a la persona designada per al seu ús dins de l'operatiu, tot i que, «excepcionalment, en casos d'extrema necessitat amb perill molt greu per a les persones, per als agents de policia o per als béns», es podrà utilitzar «sense autorització». «En aquest cas cal informar el més aviat possible del seu ús, de les circumstàncies que han provocat la necessitat d'utilitzar-lo i dels resultats», puntualitza el protocol. I remarca que se seguiran els principis de «congruència, oportunitat i proporcionalitat».

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va admetre que va tenir divergències amb comissaris de la policia catalana que preferien esperar uns mesos abans de donar a conèixer els protocols i va assegurar que el contingut és «revisable». La CUP, no obstant això, li va exigir responsabilitats perquè al seu parer allò publicat «no és un protocol, és un insult» i va reclamar la prohibició immediata de l'ús de projectils de foam.