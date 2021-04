Els partits sobiranistes opten pel mètode Imperiali per deixar Vox sense senador

ERC, Junts, CUP i comuns han acordat usar per primera vegada el mètode Imperiali per calcular quants senadors autonòmics corresponen als diferents grups del Parlament de Catalunya, amb l'objectiu de deixar Vox fora del repartiment.

Aquest mètode de càlcul, usat durant molt temps a Itàlia i actualment a països com Equador, afavoreix els grups grans i, segons fonts dels grups sobiranistes, els dona cobertura legal per vetar Vox, quarta força parlamentària, i complir el pacte que van firmar per limitar la presència de l'extrema dreta en les institucions.

Concretament, expliquen fonts parlamentàries, en aplicar el coeficient Imperiali, els vuit senadors autonòmics es distribueixen de la següent manera: tres per a PSC-Units, tres per a ERC i dos per a Junts.

Amb els sistemes usats fins ara, era impossible deixar Vox sense senador autonòmic, perquè en aplicar la llei d'Hondt el repartiment final era de tres senadors per al PSC, dos per a ERC, dos per a Junts i un per a Vox, i amb el sistema de majors restes corresponien dos al PSC, dos a ERC, dos a JxCat, un a Vox i un a la CUP.

Vox demanarà empara al Tribunal Constitucional

El portaveu de Vox al Parlament, Juan Garriga, ha anunciat aquest dimarts que la seva formació presentarà un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional si la Mesa del Parlament li impedeix elegir un senador per designació autonòmica.

Vox, a més, estudiarà accions penals contra els membres de la Mesa del Parlament que vetin l'elecció del senador que al seu judici els correspondria segons els resultats del 14F.

En roda de premsa al Parlament, Garriga ha denunciat el "cordó antidemocràtic" que independentistes i comuns volen imposar "als 217.000 votants" de Vox a Catalunya, en optar per "una nova fórmula" per elegir senadors per designació autonòmica que "trenca el costum" del Parlament.

Aquest mètode, ha dit, "es va aplicar a Itàlia el 1956 i a Equador el 2004", però no al Parlament, per la qual cosa representa "una imperial estafa".

Per reclamar el seu senador, Vox "esgotarà" primer "totes les vies previstes" al Parlament, per la qual cosa quan la Mesa tramiti aquesta fórmula d'elecció en demanarà la reconsideració.

Esgotada aquesta via, Vox presentarà un recurs d'empara davant el TC "amb petició de mesures cautelars, perquè es faci justícia", ha anunciat Garriga, que ha comentat que també es valoraran possibles mesures "penals" contra els membres independentistes a la Mesa "per prevaricació".