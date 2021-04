El Suprem cita Serret a declarar el 30 d'abril després que s'ajornés la primera citació

El magistrat instructor de la causa del procés al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha citat l'exconsellera Meritxell Serret a declarar divendres 30 d'abril a les 10.30 hores. El jutge la va citar inicialment per una declaració indagatòria el 8 d'abril com a investigada per un delicte de desobediència però la citació es va ajornar perquè Serret es va haver de confinar per haver estat contacte estret d'una persona positiva de la covid-19. La citació es produeix després que la diputada d'ERC es posés a disposició de l'alt tribunal el passat 11 de març i després d'haver passat tres anys a Bèlgica. Llarena va deixar sense efecte l'ordre de detenció i la declaració de rebel·lia.

A la declaració també hi està citada la fiscalia així com la resta de les parts.