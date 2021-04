Els caganers empordanesos s'instal·len a Barcelona

Aquest dimecres ha aixecat la persiana al barri Gòtic de Barcelona 'Caganer.com', el primer establiment del món especialitzat en les figures dels caganers. La botiga, situada al número 4 del carrer dels Banys Nous, compta amb una exposició de 530 caganers, que fins al moment tan sols es podien trobar en botigues de souvenirs i en fires de Nadal. A banda de la figura clàssica amb barretina, també s'hi troben representacions de personatges de polítics, esportistes, castellers i diverses professions. A més, l'establiment compta amb un espai de divulgació per conèixer com s'elaboren les figures de fang i la seva història. La botiga és propietat de la família Alós-Pla, que va començar a crear caganers el 1992.

Un dels objectius de la nova botiga és "desestacionalitzar" el caganer del Nadal i assentar-lo com un record de viatge pel visitant que ve a Catalunya, ha explicat Marc Alós Pla, un dels responsables de la botiga, en declaracions a l'ACN. "Al final hem vist que la figura del caganer s'ha independentizat del pessebre, ha sortit d'ell", ha explicat Alós. En aquesta línia, ha assegurat que coneixen molta gent que en fa col·lecció i té aquestes figures de fang distribuïdes per la casa.

"La idea és que els guies de Barcelona puguin portar els turistes aquí per saber com es fa el caganer", ha assegurat l'altre responsable de la botiga, Sergi Alós Pla. Així mateix, ha assegurat que en un futur els hi agradaria que els visitants estrangers poguessin pintar el seu propi caganer en un taller. "La botiga serà un emplaçament únic on els turistes podran comprar aquest record que simbolitza Catalunya", ha afegit el comercial de l'establiment.

A la botiga s'hi troben els caganers més venuts de l'empresa gironina, que són els de Carles Puigdemont, Barack Obama, Donald Trump i Leo Messi, a més del clàssic pagès amb barretina. "És artesania local i feta aquí", ha reivindicat Marc Alós, qui dissenya els caganers. Les figures de Caganer.com s'elaboren artesanalment a un taller de Torroella de Montgrí, a Girona. A més, tenen el distintiu oficial de Producte Artesà Qualificat (PAQ), que atorga el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

A banda de la botiga, Caganer.com porta anys venent figures a través del seu web, que distribueix caganers a tot el món.