Dilluns comença la desescalada a Catalunya

El Procicat ha aprovat formalment aixecar el confinament comarcal i permetre la lliure circulació per Catalunya a partir de dilluns i fins el 2 de maig. Els estudiants de batxillerat retornaran a les aules i la restauració dels centres comercials podrà reobrir en el mateix horari que la resta, fins a les 17 hores. Són mesures que han anat transcendint en les últimes hores i que s'han oficialitzat en roda de premsa aquest dijous. A més, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat que s'amplien els aforaments en activitats religioses i esportives, del 30 al 50%. El comerç ja no tindrà limitació d'espai, tot i quedar-se en l'aforament del 30%, i podran obrir els espais infantils lúdics amb aquest mateix aforament, però sense restauració.

Vergés ha dit que la situació actual és "estable", però les UCI continuen al voltant dels 500 malalts crítics. Per això es volen flexibilitzar mesures però poc a poc, minimitzant riscos i amb precaució per tal de no fer passos enrere. La consellera ha reiterat els consells habituals com vigilar la interacció social, prioritzar els espais oberts i sempre amb mascareta, per no tornar a augmentar els contagis i donar temps a l'estratègia de vacunació. "És una situació difícil de portar perquè arrosseguem més d'un any de pandèmia, cansament, patiment i esforç, i veure la llum ens fa estar ansiosos, però hi hem d'arribar bé", ha intentat mentalitzar.

Així, es torna al 100% de presencialitat de batxillerat i cicles formatius, bars i restaurants dels centres comercials podran obrir de 7.30 a 17 hores, com els situats al carrer, i els comerços ja no tindran una limitació d'obertura de 800 metres quadrats com fins ara, tot i que hauran de mantenir el 30% d'aforament. Els espais lúdics infantils podran reobrir després d'estar tancats des d'octubre, però amb un aforament màxim del 30% i mantenint tancats els bars o restaurants associats. L'esport i la religió sí que podran augmentar l'aforament del 30 al 50%, amb 500 persones com a molt en espais tancats i 1.000 si estan ben ventilats o a l'exterior. Les trobades socials es mantenen en un màxim de sis persones, però ja no hi ha la limitació de dues bombolles com a màxim.

Estratègia de vacunació

Aquests passos endavant, ha dit Vergés, es poden fer per l'estabilització de les xifres i l'augment de la velocitat de vacunació. La setmana passada es va batre el rècord d'inoculació de dosis a Catalunya, amb 300.000. Aquesta setmana han arribat 193.000 dosis de Pfizer per a persones de 70 a 79 anys, però 123.000 són per a segones dosis, ja que el govern espanyol no ha autoritzat a endarrerir-les com volia la Generalitat. La setmana vinent n'arribaran 280.000, però 180.000 seran per a segones dosis i 100.000 per a primeres dosis. Les setmanes següents n'arribaran 270.000.

A més, a partir d'aquest dijous a la tarda ja es comencen a posar les 24.000 dosis úniques de Janssen, que ja han arribat als CAP de Barcelona, per a persones de 70 a 79 anys. Les vacunes d'AstraZeneca se segueixen posant a persones de 60 a 69 anys, i no es podrà posar la segona dosi al personal essencial que ja tenia la primera fins que no acabi un estudi clínic que mira de combinar la primera dosi d'AstraZeneca amb una segona de Pfizer o Moderna.

Interior demana prudència

Des del Departament d'Interior s'ha demanat "contenció i prudència" durant els propers dies malgrat la modificació de les mesures. El conseller Miquel Sàmper ha explicat que amb les dades positives comença "un altre paradigma" en què cal aprendre a conviure amb la pandèmia, ha dit. En aquest sentit, ha reclamat "una paciència d'un o dos mesos" abans de recuperar la normalitat.

Els dispositius policials per controlar el confinament comarcal no afluixaran aquest cap de setmana fins a les 0 hores del proper dilluns, ha advertit el comissari dels Mossos d'Esquadra Joan Carles Molinero. Els cossos policials seguiran treballant per evitar botellons, concentracions i festes il·legals com les que s'han produït en les darreres hores a Sitges i Viver i Serrateix, ha explicat.

"No estirem més el braç que la màniga per no haver de fer correccions", ha afegit en el mateix sentit Sergi Delgado, de Protecció Civil. Ha insistit que cal seguir complint les mesures per evitar la propagació de la covid-19 i ha recordat que a diferència de l'any passat Sant Jordi es podrà celebrar, però potenciant àmbits a l'aire lliure.