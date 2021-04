Restriccions a Catalunya: Què es pot fer i què no a partir del 26 d'abril

Restriccions a Catalunya: Què es pot fer i què no a partir del 26 d'abril · DdG

· Mobilitat

Es permet la lliure circulació per Catalunya.

· Toc de queda

El confinament nocturn continua establert entre les 22.00 i les 06.00 hores.

· Restauració i hostaleria

Pel que fa als horaris d'obertura dels negocis de restauració i hostaleria, podran obrir de 07.30 a 17.00 hores ininterrompudament. Fora d'aquest horari, aquests negocis poden seguir funcionant per a recollida al mateix establiment per part del client (fins a les 22.00 hores) o per a lliurament a domicili. (fins a les 23.00 hores). Pel que fa a l'aforament dels establiments es permet el 100% a l'exterior i un 30% a l'interior.

· Comerços i centres comercials

Es permet l'obertura del petit comerç, establiments i centres comercials amb un aforament del 30% i sense límitar la superfície de venda. Els bars i restaurants situats en centres comercials podran obrir fins a les 17.00 hores.

· Cultura i religió

Pel que fa a teatres, cinemes, auditoris o similars poden obrir amb un 50% de l'aforament i màxim 1.000 persones. Arxius, museus, sales d'exposicions, galeries d'art i centres de creació obriran amb una cabuda limitada al 50%. Es permeten els actes culturals a museus, biblioteques i sales d'exposicions amb un 50% de la cabuda. Es permeten les gales, cerimònies i altres esdeveniments culturals. Els esdeveniments de cultura popular es permeten sempre que siguin estàtics i es facin en espais perimetrats o tancats, amb les mateixes limitacions d'aforament que les activitats culturals i amb el públic assegut. Pel que fa als actes religiosos, com ara enterraments i casaments, hauran de limitar l'assistència a un 50% de la capacitat, amb un topall de 500 persones, o 1.000 si la ventilació és òptima.

· Activitats esportives

Les Instal·lacions i equipaments esportius d'interior i exterior augmenten l'aforament al 50%. Respecte a les competicions, es permeten les categories internacionals, professionals, estatals i competicions que hi donen accés, a més de les lligues regulars de qualsevol edat. En aquestes competicions, menys les de bàsquet i futbol professional, està permesa la presència de públic amb la limitació del 50% d'assistents sempre amb seient preassignat.

· Educació

A les universitats, en les activitats teòriques presencials es podrà considerar l'augment de la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 30% de l'alumnat de cada universitat. En ensenyaments de règim general reglats, incloses escoles de música i dansa autoritzades, es redueix l'activitat presencial. A batxillerat, cicles formatius, ESO, primària i infantil es torna a la presencialitat plena. En l'àmbit de les activitats extraescolars estan permeses des de cicle infantil fins a batxillerat i cicles formatius que es realitzin dins o fora dels centres educatius amb un màxim de 6 persones (a excepció de les que preservin el grup bombolla). Al mateix temps, estan permesos els desplaçaments i sortides del centre escolar amb pernoctació sempre que no trenquin el grup bombolla.

