Roba 20.000 euros i joies en una casa, la propietària el persegueix i acaba detingut en ple centre de Tarragona

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut aquest divendres a la tarda un home que feia pocs minuts havia robat 20.000 euros en efectiu i joies en un domicili del centre de la ciutat.

Quan estava cometent el delicte la propietària ha arribat a casa seva, al carrer Comte de Rius, i se l'ha trobat a punt per endur-se el botí en una bossa de mà de la dona. El delinqüent ha pogut fugir però ella l'ha perseguit pel carrer fins que pocs metres més endavant una patrulla policial l'ha pogut interceptar. Ha estat a la plaça Verdaguer, just al costat d'un parc infantil on hi havia nens i famílies. L'escena ha causat sorpresa i rebombori entre els vianants. Finalment, els agents se l'han endut arrestat i han pogut entregar la bossa plena a la dona.