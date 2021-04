Un col·legi castiga un informàtic per denunciar material pedòfil als Mossos

L'informàtic d'un col·legi de Barcelona que va contactar recentment amb els Mossos d'Esquadra en descobrir 39 gigues de material pedòfil en el disc dur de l'ordinador personal d'un sacerdot ha acabat pagant un alt preu per la seva acció, segons El Periódico de Catalunya. El cas s'investiga judicialment i el capellà sospitós –un religiós de 63 anys que vivia dins del recinte del col·legi Jesús, Maria i Josep del districte de Sant Andreu i que era el rector de la parròquia– es troba apartat. Però la pitjor part se l'ha emportat l'informàtic: la direcció l'acusa de violar la clàusula de confidencialitat, li ha obert un dur expedient informatiu i li ha ordenat teletreballar.

El sacerdot JC va demanar a l'informàtic del col·legi que repari el seu ordinador personal. El tècnic el va examinar i, en teclejar, va trobar arxius de fotografia i vídeo emmagatzemats al disc dur. No oferien cap dubte: són imatges de pornografia infantil. Hi havia 39 gigues d'arxius gràfics. L'informàtic va contactar amb els Mossos, que van activar la Unitat d'Investigació de Sant Andreu i li ordenen que no digui res.

L'endemà, dos investigadors, a petició de l'informàtic vestits de paisà per a no armar un renou, van accedir al recinte escolar i van consultar el material. Era inequívocament un cas de pornografia infantil. Van precintar l'ordinador i se'l van endur. Al dia següent, agents uniformats dels Mossos van tornar al col·legi i van detenir el sacerdot propietari de l'ordinador, imputat per un delicte de possessió de pornografia infantil. El capellà està en contacte amb menors a la parròquia i, encara que circula pel col·legi, ja no fa classes. Els policies van comunicar a la direcció del centre per què l'havien detingut i com ho havien esbrinat. Poc després, l'agència EFE va informar de l'arrest del capellà i la notícia va tenir un gran ressò als mitjans.

Dsprés de Setmana Santa, el director va cridar l'informàtic al seu despatx i li va reciminar haver danyat «greument» a l'escola. La reunió va acabar subratllant-li que li havien obert expedient informatiu per «un atemptat contra els drets a la intimitat, privacitat i pròpia imatge del pare JC».