Mor Hugo Stuven, històric realitzador de TVE, a causa de la covid-19

L'històric realitzador de TVE Hugo Stuven ha mort aquest dissabte als 80 anys per covid-19, ha informat RTVE. Nascut a Xile, va arribar a Espanya el 1965, i va començar a treballar a Televisió Espanyola el 1966, a les ordres de professionals com el director i realitzador Chicho Ibáñez Serrador i de la directora Pilar Miró.

Stuven va ser responsable de coneguts programes de la dècada de 1970 com ho eren 'Aplauso', 'Antena Infantil', 'Tarde para todos', i 'Todo es posible en domingo'. També va ser realitzador de programes com 'Más allá', amb Fernando del Oso, o 'Voces a 45', amb Pepe Domingo Castaño. Més tard, en la dècada de 1980, va dirigir 'Como Pedro por su casa', amb Pedro Ruiz, i els 'Especiales de Nochevieja' de 1987, amb Carmen Maura i Arturo Fernández, el mateix any en què Pilar Miró li va confiar el disseny i promocions de TVE.

A més, va treballar amb algunes cares més conegudes del país, com Cruz y Raya o Pepe Viyuela, així com Ana Obregón, Rody Aragón o Fofito, i el 2007 va ser guardonat amb el Premi de l'Acadèmia de les Ciències i les Arts de Televisió. Amb RTVE va realitzar el que va ser el seu últim treball el 2020, 'La voz de la Cañada', i com a homenatge La 2 emetrà el pròxim dijous 29 d'abril un especial de Stuven dedicat a 'Aplauso', un dels seus programes més coneguts.