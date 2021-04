La Joventut Liberal Europea aprova una resolució que demana mediació internacional entre la Generalitat i l'Estat

La Joventut Liberal Europea ha aprovat una resolució que demana mediació internacional entre la Generalitat i l'Estat per resoldre l'actual situació política. El text ha obtingut llum verda durant el congre?s d'aquesta organització, formada per les joventuts de diversos partits europeus com la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) i les de Cs.

Concretament, fa una crida a la "desescalada" del conflicte, rebutja "qualsevol abús" del poder judicial com a element de "repressió contra periodistes, càrrecs electes i voluntaris" durant el referèndum "pacífic" de l'1 d'octubre de 2017 i condemna la "brutalitat de les forces policials espanyoles contra votants" d'aquella jornada.