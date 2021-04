Mor un conductor en un xoc entre dos camions a l'AP-7 a l'altura de Subirats

El conductor d'un camió va morir ahir per un xoc amb un altre camió a l'AP-7 a l'altura de Subirats. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a dos quarts de tres de la tarda. Per causes que s'estan investigant, hi va haver una col·lisió per encalç entre els dos camions i, com a conseqüència del xoc, va morir el conductor d'un dels vehicles pesants. L'altre conductor va resultar il·lès. La incidència va obligar a tallar l'autopista en sentit sud. Posteriorment, es va reobrir un dels carrils. Amb aquesta ja són 25 les víctimes mortals en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Es v an activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies.