El Procicat estudia si permet als restaurants servir sopars a les terrasses i «suavitzar» el toc de queda

El Procicat estudia permetre als restaurants servir sopars primer a les terrasses i després a l'interior. Així ho ha dit el conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, en una entrevista al 324 aquest diumenge, el dia abans que entri en vigor l'aixecament del confinament comarcal. A més, el titular d'Interior ha obert la porta a "suavitzar" el confinament nocturn abans que s'acabi la vigència de l'estat d'alarma, el 9 de maig, ja que ara mateix la Generalitat ha optat per l'opció més restrictiva i "hi ha marge" per canviar-ho a les 23h00, per exemple. Sàmper també ha dit que el Govern treballa en una desescalada asimètrica que pot incloure mesures més dures per territoris com Lleida i més relaxades per regions com les Terres de l'Ebre.

Restauració

Preguntat si acceptarien la petició que ha fet l'Ajuntament de Barcelona de permetre als bars i restaurants servir sopars, el conseller d'Interior ha assegurat que "és una opció que s'està treballant". El conseller ha explicat que la via que triaria el Govern per deixar treballar els restauradors també a la nit seria primer la de flexibilitzar les restriccions a les terrasses. "És evident que quan comenci la restauració nocturna serà a l'exterior", ha dit Sàmper, abans de matisar que el fet que estigui sobre la taula "no vol dir que s'hagi de complir" perquè dependrà de l'evolució del virus.

El conseller d'Interior ha afegit que si els locals comptessin amb sistemes de ventilacions forçades "que arribessin a un índex de renovació d'aire de 12 litres per persona i segon" els restaurants "podríem obrir ja". Aquesta és una "opció a mitjà termini que ens hem de plantejar" tot i que "requereix inversions", ha puntualitzat.

Toc de queda

Una mesura que podria canviar abans de l'aixecament de l'estat d'alarma, el 9 de maig, és el confinament nocturn, que ara està situat entre les 22h00 i les 6h00. Pel conseller, "si les dades ho permeten" el toc de queda "s'ha de suavitzar tan aviat com es pugui". Sàmper ha argumentat que el decret d'estat d'alarma "no obliga a arribar a la màxima extensió" i hi ha comunitats com Balears que ja ho han situat a les 23h00. La nova restricció podria ser de "des de les 23h00 fins a les 4h00, les 5h00 o les 6h00", ha dit.

Desescalada asimètrica

El Govern també està treballant en una desescalada asimètrica amb mesures més dures per territoris com Lleida, que tenen uns índexs de contagis de covid-19 més alt i més relaxades per llocs com les Terres de l'Ebre, en la situació contrària. Sàmper ha deixat clar que la situació actual "no té res a veure ni amb la primera, ni amb la segona, ni amb la tercera onada" i ha afegit que el "paradigma d'obrir i tancar" no hauria de repetir-se. Per tant, ha descartat tornar a escenaris restrictius molt servers a Ponent, on la situació epidemiològica "preocupa". "No ens posem nerviosos. Encara que siguin mesures asimètriques, Lleida tampoc patirà el que ha patit fa uns mesos", ha explicat.

El conseller s'ha mostrat optimista de cara al futur i ha dit que hi ha experts que descarten que tornem a tenir "episodis bruscos" de creixement de contagis encara que torni el fred pel ritme de vacunació, que està per sobre de la mitjana europea. "No ens va gaire malament", ha remarcat Sàmper, tot afegint que les dades epidemiològiques demostren que "estem molt millor que França o Itàlia".

Bales de foam

D'altra banda, s'ha referit a la noia que va perdre l'ull a les manifestacions posteriors a l'empresonament del raper Pablo Hasel. Sàmper ha assegurat que hi ha 3 policies identificats que podrien haver disparat la bala de foam i que han traslladat tota la informació al jutge que porta la instrucció del cas perquè determini qui és l'autor material del tret.

A banda d'això, el Departament d'Interior està a l'espera de l'estabilització de les seqüeles de la víctima per oferir una indemnització econòmica per "reparar el dany". Preguntat si d'aquesta manera s'estalviarien haver de respondre als jutjats per aquests fets, Sàmper ha dit que darrere el protocol de reparació del dany, "hi ha la intenció que no vagin a judici" si la representació jurídica de la noia considera que hi ha conseqüències penals.

El conseller ha plantejat que ha de ser el Parlament qui determini quin ha de ser el model d'ordre públic que segueixen els Mossos. "Si les bales de foam estan en crisi, parlem-ho al Parlament amb experts", ha dit.

Vacunació de la policia

En una entrevista amb Catalunya Ràdio, el conseller ha assegurat que hi ha "un problema" amb la vacunació de membres dels Mossos d'Esquadra, la Policia Local i dels Bombers que s'hauria de resoldre "rapidíssim". Al cos de Mossos, hi ha entre un 70 i un 80% de treballadors immunitzats, ha puntualitzat. La situació és pitjor en el cas dels agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil a Catalunya que "no seria la desitjable" perquè, a banda de la manca de vacunes, "hi ha hagut un problema amb el cens" que "el Departament de Salut està treballant".