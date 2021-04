La Generalitat treballa perquè el Circuit de Catalunya segueixi com seu fixa de la Fórmula 1

El conseller d'empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, s'ha compromès aquest dilluns a fer tot el possible des del Govern perquè el Circuit de Catalunya-Barcelona continuï com a seu fixa de la Fórmula 1 i ha avançat la seva intenció de negociar contractes a més llarg termini quan se superi la pandèmia.

Durant la presentació del Fórmula 1 Aramco Gran Premi d'Espanya 2021, que se celebrarà sense públic a les instal·lacions de Montmeló (Vallès Oriental) del 7 al 9 de maig, Tremosa ha afirmat que "el Govern donarà tot el seu suport perquè la Fórmula 1 segueixi en el Circuit de Barcelona-Catalunya" i que el seu interès és mantenir-ho com a seu fixa.

Al seu judici, "si surts del calendari no saps quan podràs entrar de nou: cada vegada hi ha més ciutats, regions i països que saben l'extraordinari impacte i potencial que té un esdeveniment d'aquestes característiques".

En aquesta línia, el conseller ha dit que és necessari aprofitar la celebració del 30è aniversari d'aquesta instal·lació esportiva per "seguir mantenint una posició privilegiada" i "mantenir Barcelona com una cita fixa al calendari".

En aquest context, vol negociar "contractes de més llarg termini quan la situació es normalitzi".

Per contenir la transmissió del coronavirus durant l'esdeveniment d'aquest maig, ha dit que es mantindran "estrictes mesures de seguretat" per les 2.000 persones que hi participaran.

Segons Tremosa, per cada euro que s'inverteix en el Circuit de Catalunya es genera una tornada al PIB d'entre 7 i 10 euros.