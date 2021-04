Sàmper diu que la restauració obrirà a la nit «quan la situació acompanyi»

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha afirmat que la restauració obrirà a la nit "al més aviat possible" però "quan la situació acompanyi". "Hem de tenir un punt de paciència d'aquesta setmana o dues setmanes per veure si la tendència a la baixa es confirma", ha dit a TV3. Sobre les crítiques perquè l'obertura sigui només a les terrasses, ha dit que "és molt possible que es faci directament amb tota la restauració, quan es pugui fer" però ha afegit que si no es pot fer, "a l'exterior hi ha menys risc de contagi". Ha indicat que el Govern treballa en ajudes per aquests sectors i ha explicat que ja han començat a treballar en les mesures de la propera setmana i cap a mitjans d'aquesta podrien veure si es modificaran o s'allargaran.

El conseller ha explicat que el que va voler dir aquest diumenge és que "quan les dades ho permetin", la restauració reobrirà a la nit. Ha afegit que fa setmanes que el Procicat treballa en aquesta direcció però ha insistit que cal mantenir la tendència a la baixa en la incidència de la covid. "No puc dir quan serà però anem cap a aquest pla de desescalada", ha declarat.

A partir d'aquest dilluns el Govern ha començat a preparar les mesures de la propera setmana i a mitjans de setmana hauria de decidir si es modifiquen, es ratifiquen o es milloren, segons ha explicat el conseller. Sàmper ha insistit que es tracta de fer passes, encara que lentes, però "que no provoquin després un pas enrere". "Estem a punt d'arribar a la fi, al control del nombre de contagis (...) és qüestió que aguantem una mica més per fer el que es mereix la restauració, l'oci nocturn i els sectors que estan patint", ha declarat.

El conseller ha confiat poder deixar enrere en un període relativament breu de temps les mesures restrictives i anar a "un nou paradigma d'aprendre a conviure amb el virus, tornant a mesures estructurals".

