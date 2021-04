Detingut a la Bisbal del Penedès per matar la parella cremant-la viva

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns un home acusat de ruixar la seva parella amb benzina i de calar-li foc a la Bisbal del Penedès (Baix Penedès). Segons han explicat a l'ACN fonts properes al cas, inicialment l'home va trucar al 112 per informar que la seva dona s'havia intentat suïcidar cremant-se, però la víctima va ser a temps d'explicar a una patrulla dels Mossos que havia estat ell qui li havia calat foc. La dona, d'uns 50 anys, la van traslladar en estat crític a l'hospital, on va morir al cap d'unes hores per la gravetat de les cremades. L'home, que també va patir cremades de caràcter lleu a les extremitats, està detingut a la comissaria del Vendrell acusat d'homicidi a l'espera de passar a disposició judicial.

L'home i la dona feia un temps que vivien en una casa de la urbanització Can Gordei. La parella no tenia fills i no consten antecedents de violència entre ells. L'home, de 37 anys i de nacionalitat espanyola, sí que té un antecedent per violència contra la seva mare, segons fonts properes al cas. A més, les mateixes fonts han explicat a l'ACN que tant l'home com la dona patien problemes mentals.

Cap a les 16.50 hores l'home va trucar al 112 i va explicar que la seva parella s'havia intentar suïcidar cremant-se. Quan els Mossos van arribar al lloc, la dona va manifestar que era l'home qui li havia calat foc. La dona presentava cremades molt greus i la van evacuar amb l'helicòpter del SEM fins a l'hospital de la Vall d'Hebron. Al seu torn, a l'home el van traslladar a l'hospital del Vendrell amb cremades lleus a les extremitats.

Amb els primers indicis, cap a un quart de set de la tarda els Mossos d'Esquadra van detenir l'home a l'hospital per un suposat delicte d'homicidi en grau de temptativa. Passades les deu de la nit, quan la Vall d'Hebron va informar als Mossos de la mort de la dona, la temptativa es va convertir en un homicidi consumat i el cas va passar a mans de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC). El cas està sota secret d'actuacions.

Els Mossos consideren la d'aquesta dona la primera mort per violència masclista enguany a la regió policial del Camp de Tarragona. Tot i això, caldrà esperar que l'autòpsia corrobori que la dona ha mort com a conseqüència de les cremades infligides, presumptament, per la parella. De la seva banda, l'home està detingut a la comissaria dels Mossos del Vendrell a l'espera de passar a disposició judicial en les properes hores o dies.

Els fets van passar en una casa unifamiliar situada a la urbanització Can Gordei, a pocs quilòmetres del nucli urbà de la Bisbal, en una zona muntanyosa amb nombrosos habitatges dispersos. La finca, custodiada aquest dimarts pels Mossos d'Esquadra, acumulava diversos electrodomèstics abandonats a l'exterior. D'entre els pocs veïns que tenien víctima i agressor, aquests han explicat a l'ACN que la parella no hi tenia gaire relació. De fet, la parella no estava empadronada al municipi.

L'Ajuntament lamenta els fets

En un comunicat, l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha lamentat la mort de la veïna i ha expressat el "més sentit condol" als familiars i amics de la víctima. El consistori ha subratllat que els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes de l'origen de l'incendi i que "l'Ajuntament encara no té una comunicació oficial de Mossos d'Esquadra" que afirmi que es tracta d'un cas de violència masclista.

En la nota, l'Ajuntament afegeix que condemna "tota classe de violència" i que, en cas que es confirmi que és un cas de violència de gènere, convocarà una concentració per condemnar aquests fets.