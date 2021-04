ERC i Junts aborden "per primera vegada" l'estructura de Govern a la reunió a Lledoners

ERC i JxCat han confirmat en un comunicat conjunt que aquest dimarts han abordat "per primera vegada" l'estructura del futur Govern, a la reunió que els dos partits han mantingut a la presó de Lledoners amb presència del president dels republicans, Oriol Junqueras, i del secretari general de Junts, Jordi Sánchez. Ambdues formacions han valorat positivament la trobada, en la qual ha participat per primer cop el presidenciable republicà, Pere Aragonès. A banda de l'estructura de Govern, la trobada també ha servit per tractar altres temes "pendents de tancar". Els dos partits també s'han conjurat a continuar treballant per fer "un govern independentista liderat per Pere Aragonès", que "doni resposta al mandat electoral del 52% dels vots".

La reunió ha durat gairebé 4 hores, després que els equips negociadors entressin al centre penitenciari pels volts de les cinc de la tarda. Per part d'ERC hi han participat Junqueras, Aragonès i Josep Maria Jové. Per part de JxCat hi havia Sánchez, la portaveu de la formació, Elsa Artadi, i el diputat Josep Rius.

El primer en arribar ha estat Aragonès, que ho ha fet a les 16:58 hores, just abans que Jové (17:00 h). Poc després ho feien plegats Artadi i Rius (17:03 h). Aragonès, Jové, Artadi i Rius han sortit junts de Lledoners a les 20:53 h.