ERC i Junts es reuniran a Lledoners per activar l'acord

Els equips negociadors d'ERC i Junts per Catalunya es reuniran avui al centre penitenciari de Lledoners, on es troben reclosos els líders de totes dues forces, Oriol Junqueras i Jordi Sànchez, a més d'altres actors de totes dues forces, com Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull, segons va confirmar el sotssecretari republicà Sergi Sabrià, en roda de premsa. Sabrià va assenyalar que el conclave forma part de la sèrie de contactes que s'estan celebrant i que si en ell es pot abordar l'estructura del Govern, «millor», però no va donar garanties que el repartiment de conselleries estigués damunt de la taula. Això sí, l'obertura de la carpeta més important en aquesta mena de negociacions, en altres latituds, no significa que s'hagi arribat a un acord en les altres. Sense anar més lluny, en la de quina ha de ser la direcció estratègica de l'independentisme. Sabrià va assenyalar que s'havien encarrilat els organismes de coordinació del futur executiu i que les tres comissions creades la setmana passada sobre el programa «anaven avançant». Amb tot, el sotssecretari republicà va insistir que «no hi ha cap obstacle insalvable» i que el «país no entén que no hi hagi ja Govern».

Nou «no» al PSC

Sabrià també va reiterar el missatge del cap de setmana del presidenciable republicà, Pere Aragonès, en el sentit que si dissabte que ve, 1 de maig, no hi ha hagut fins i tot un acord amb Junts, ERC explorarà «altres vies per concretar un Govern independentista que doni valor al 52% de vot secessionista resultant del 14-F». És a dir, va descartar de nou qualsevol entesa amb el PSC, amb el qual, va dir, no hi ha hagut cap contacte, desmentint així algunes veus dels comuns que havien apuntat l'existència d'aquestes converses.

Això sí, va posar sordina a l'ultimàtum d'ERC en assenyalar que la voluntat d'acord amb Junts, perquè entrin en el Govern, és tal que, encara que a partir de l'1 de maig explorin altres vies, les portes de l'acord es mantindran obertes més enllà d'aquesta data. I que en qualsevol cas, la cerca de noves vies es faria de la mà dels postconvergents. Els partits de l'oposició van criticar que les dues principals forces independentistes hagin de decidir el futur Govern «a la presó».