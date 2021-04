El govern català vol modificar un decret per si cal mantenir el toc de queda quan decaigui l'estat d'alarma

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat que el govern català està treballant en un marc normatiu per si calgués aplicar mesures com el toc de queda a partir del 9 de maig, quan decau l'estat d'alarma. Concretament, es vol modificar el decret llei 27/2020 i ha avançat que aquesta modificació s'hauria d'aprovar en el Consell Executiu de la setmana que ve. Budó ha recordat que sense estat d'alarma totes les mesures hauran de tenir l'autorització del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i que això requerirà temps. Budó ha evitat avançar escenaris i ha dit que entre dimecres i dijous es decidirà si es relaxen més mesures a partir de dilluns que ve.

El Govern ja està treballant en l'escenari que es trobarà a partir del 9 de maig. I és que, segons ha admès la consellera Budó, la manera de gestionar les mesures anticovid canviarà quan decaigui l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol. Per aquest motiu, l'executiu català vol tenir preparat un marc normatiu que li permeti fer front a la pandèmia sense el paraigua de l'estat d'alarma i ha avisat que les decisions no es podran aplicar de manera imminent com ara.

I és que, segons ha recordat Budó, cada vegada que el Govern vulgui aprovar una mesura restrictiva haurà de demanar l'autorització del TSJC, que tindrà tres dies per resoldre des que rebi la petició.

Pel que fa a la situació actual de la pandèmia, la portaveu del Govern ha assenyalat que les dades epidemiològiques estan estabilitzades i, fins i tot, amb una mica de tendència a la baixa. Però també ha volgut posar en valor que encara hi ha més de 500 llits ocupats a les UCI. Per tot plegat, ha afirmat que cal veure l'evolució de les pròximes hores i decidir entre dimecres i dijous si a partir de dilluns es poden aplicar mesures de relaxament com podria ser permetre els sopars en terrasses de bars i restaurants. "És obvi que en el moment que es puguin obrir les diferents activitats, les obrirem de manera immediata", ha afegit. La portaveu no ha volgut entrar a valorar possibles escenaris i ha insistit que les mesures s'aniran relaxant sempre i quan sigui possible.

Preguntada pel fet que s'estigui estudiant el retorn del públic a estadis de futbol en els darrers partits de la Lliga, Budó ha respost que l'executiu veuria bé que es pugui recuperar l'assistència de públic en competicions esportives. Però també ha recordat que en el cas de les lligues de les primeres categories no és decisió del Govern perquè és una competència estatal. Pel que fa a les competicions de gestió catalana, Budó ha subratllat que ja s'està permetent l'assistència delimitada de públic en certes activitats, sobretot les que es fan a l'aire lliure.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus