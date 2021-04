L'oci nocturn demana una desescalada urgent després dels resultats del concert al Sant Jordi

El públic del concert pilot de Love of Lesbian al Palau Sant Jordi

El públic del concert pilot de Love of Lesbian al Palau Sant Jordi · ACN

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha exigit la desescalada urgent de l'oci nocturn amb mesures de seguretat després de constatar que aquestes activitats són segures arran del concert pilot de Love of Lesbian amb 5.000 persones al Palau Sant Jordi.

En un comunicat, la patronal ha celebrat les conclusions de l'esdeveniment, que ha demostrat que els concerts massius poden ser segurs amb determinades mesures sanitàries, i ha reclamat a la Generalitat que permeti als establiments tornar a obrir les seves portes respectant determinades directrius abans de l'estiu.

"El resultat d'aquesta prova pilot ha aportat una nova dosi d'optimisme", ha sostingut l'organització, que insisteix que "ja és possible" obrir l'oci nocturn "amb les corresponents mesures de seguretat i la col·laboració dels locals legals sota un dret d'admissió estricte".

En aquest sentit, Fecasarm proposa que s'exigeixin test de Covid-19 negatius per entrar als locals "en les hores prèvies que l'autoritat sanitària determini" i que s'acompanyin d'una aplicació que gestioni els resultats perquè no hi hagi falsificacions i poder fer el seguiment posterior. També planteja que els establiments tinguin aparells de desinfecció d'aire.

"L'oci nocturn amb mesures de seguretat és del tot segur, així que cal implementar urgentment els avanços tecnològics i científics per anar desescalant els sectors de la restauració nocturna i de l'oci nocturn que ja es troben ofegats econòmicament, fent compatible el desenvolupament de les activitats amb la protecció de la salut de les persones", ha subratllat el secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas.