Més complicacions durant l'embaràs si es té COVID-19, segons un estudi hospitalari

Un estudi internacional amb participació de Vall d'Hebron demostra que la covid-19 augmenta en un 50% el risc de complicacions durant l'embaràs per a les mares i els nadons, com part prematur, preeclàmpsia (hipertensió arterial durant la gestació) o ingrés en UCI. És un perill major del que s'havia constatat a l'inici de la pandèmia. «Alguns registres apuntaven que hi havia un augment de certes complicacions i aquest estudi hi posa la magnitud», destaca la doctora i investigadora de Vall d'Hebron Nerea Maiz. En el projecte INTERCOVID, coordinat per la Universitat d'Oxford, hi participen més de 100 investigadors de 43 centres, de 18 països de 4 continents, i més de 2.100 embarassades. Els resultats es publiquen a la revista JAMA Pediatrics.

La majoria de dones embarassades amb el coronavirus són asimptomàtiques, però les que tenen símptomes de la covid-19 tenen més risc de complicacions. Així ho destaca la cap de Secció d'Obstetrícia de Vall d'Hebron, la doctora Anna Suy: «Entre un 75% i un 85% de les dones embarassades amb la covid-19 són asimptomàtiques, segons els estudis. Però les que sí que són simptomàtiques tenen més risc d'acabar ingressades i les que acaben ingressades tenen més risc d'acabar a una UCI i de necessitar ventilació mecànica. També, segons ele estudis, tenen més risc de mortalitat, tot i que els números absoluts són molt baixos. «La prematuritat és provocada, no espontània; és a dir, no és que la dona es posi de part sinó que el part s'ha d'avançar perquè la situació de la mare o del bebè ho requereix», indica la doctora Maiz, investigadora del grup de Medicina Materna i Fetal del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).