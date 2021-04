El número 71606 de la sèrie 33 guanya el premi extraordinari de la Grossa de Sant Jordi

El número 71606 de la sèrie 33 ha guanyat el premi extraordinari de la Grossa de Sant Jordi, dotat amb dos milions d'euros, que s'ha celebrat aquest dimarts. El primer premi, dotat amb 50.000 per bitllet, és el mateix número que l'extraordinari però en altres sèries. El segon premi ha estat pel 70301 i ha repartit 20.000 euros per butlleta i el tercer premi ha recaigut en el 68435, que suposa 10.000 euros per bitllet. Totes les butlletes acabades en 6, com el premi extraordinari, seran premiades amb 5 euros, així com les acabades en 4, que és el segon reintegrament de la Grossa.

El número del primer premi, el 71606, també ha guardonat altres bitllets. El 71607 i el 71605 rebran 2.000 euros per butlleta. Els acabats en les quatre últimes xifres (1606), rebran 500 euros per número, els acabats en 606 rebran 100 euros i els acabats en 06 seran premiats amb 30 euros per butlleta. Finalment, els acabats en 6 rebran 5 euros per butlleta.

En total s'han posat a la venda 80.000 números, amb 35 butlletes cadascun i un preu de 5 euros. Els números premiats en el sorteig d'aquest dimarts es poden cobrar fins 90 dies després de la celebració del sorteig.