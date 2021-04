«La situació no és bona i poca gent hi presta atenció», segons un epidemiòleg

L'excap del Servei d'Epidemiologia de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, Joan Caylà, va dir ahir que la situació epidemiològica actual «no és bona», encara que «sembla que poca gent li presta atenció».

En declaracions a Catalunya Ràdio, Caylà va manifestar que les dades de la pandèmia encara són preocupants i va apostar per reforçar el rastreig de contactes i el compliment de les quarantenes.

«Caldria aprofundir en el control i millorar molt l'estudi de contactes», va assenyalar l'epidemiòleg, que va recordar els 15 morts de diumenge per coronavirus i va criticar que «sembla que poca gent ho té en compte»

Caylà va mostrar la seva preocupació per l'ocupació de les UCIs i la incidència de 283 contagis per 100.000 habitants a Catalunya en els últims set dies.

L'epidemiòleg va demanar «ser més estrictes» en el seguiment dels positius i els contactes, sobretot a l'hora d'identificar als contactes estrets.

La setmana passada, el cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, va apuntar que les dades epidemiològiques tenen una tendència a l'estabilització però va recordar que si no es prenen totes les mesures de prevenció els contagis poden pujar ja que encara no hi ha suficient grau d'immunització.

De fet, la frenada de casos per Setmana Santa no es deu a una millora del comportament de les persones a l'hora d'establir contactes socials, sinó al fet que el clima va ser favorable, segons han explicat experts. També es continua demanant a la població que prengui més consciència de la situació.

Ahir va entrar en vigor la lliure circulació per tot Catalunya i al llarg de la setmana que ve es començaran a comprovar els efectes.