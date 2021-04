Traslladaran nou negatius de la residència d'Esparreguera amb un brot de covid a un centre de l'Hospitalet

L'Ajuntament d'Esparreguera ha anunciat que traslladarà de manera puntual nou persones de la residència municipal Can Comelles i que han donat negatiu en els testos de coronavirus. Ho fan després que s'hi hagi registrat un brot amb vint positius entre els residents, dotze dels quals asimptomàtics i tres que han requerit ingrés hospitalari, tot i tenir un quadre sense gravetat. L'alcalde, Eduard Rivas, ha confirmat que s'han suspès els règims de sortides i visites, mentre que el Departament de Salut analitza l'origen del contagi i la situació per la qual els usuaris ja vacunats en segona dosi han contret el virus. En la mateixa línia, demana que si cal aplicar nous protocols es tingui en compte la salut emocional de les persones.

La residència va fer diumenge 52 tests d'antígens entre els residents a la part vella de la residència, que és on es concentra el brot, i 32 usuaris van donar negatiu. Dels vint restants, dotze són asimptomàtics, mentre que tres van haver de ser traslladats a un centre hospitalari en tenir símptomes lleus, dels quals només en queda un ingressat però per altres patologies.

L'alcalde ha assegurat que la situació els ha "agafat per sorpresa", donat que els residents estan tots vacunats des del passat mes de gener, i ja els han administrat les dues dosis. No obstant, ha detallat que s'ha demostrat que amb la vacuna la simptomatologia és més lleu.

En les darreres hores, alguns dels usuaris que van donar negatiu en el test han començat a presentar símptomes com febrícula o febre, si bé s'està estudiant si es tracta d'una situació relacionada amb la covid. Pel que fa a la zona nova de la residència, no s'ha detectat cap cas i no hi ha hagut cap contacte amb els residents a la part vella, donat que es tracta d'edificis separats.

És per aquets motiu que s'ha establert un protocol per blindar el centre, on s'ha suspès el règim de visites externes, així com la sortida dels usuaris. "Es procedirà a traslladar nou usuaris negatius per prevenir que hi hagi cap mena de compartició d'espais i lavabos a la residència Prytanis de l'Hospitalet de Llobregat", ha anunciat l'alcalde.

Rivas ha assegurat que se seguiran tots els protocols a la residència, on els treballadors han demostrat una gran professionalitat durant tota la pandèmia. En aquest sentit, ha demanat al Departament de Salut que es tingui en compte les persones: "Venim d'un any molt dur amb l'aplicació de mesures prioritzant la salut pública, i la salut emocional ha quedat en un segon nivell", ha lamentat.

Per aquest motiu, reclama que si cal reflexionar sobre un canvi de protocol pel que fa al règim de visites i sortides a les residències, es tingui també en compte les persones que hi viuren.