El TSJC acaba la instrucció de la causa contra Jové i Salvadó

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha conclòs la instrucció del sumari contra Josep Maria Jové i Lluís Salvadó pels preparatius de l'1-O i ha deixat la causa preparada per ser jutjada. Jové i Salvadó, inicialment investigats pel jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, estan processats per malversació de fons públics, revelació de secrets i desobediència. Ara les parts hauran de presentar els seus escrits d'acusació i defensa. El juliol de l'any passat la sala civil i penal del TSJC va rebutjar els recursos de les defenses i va confirmar el processament de tots dos per la seva activitat mentre eren càrrecs de la Vicepresidència i Conselleria d'Economia el 2016 i el 2017. El tribunal considerava que no hi ha hagut indefensió per part de Jové i Salvadó ni s'han vulnerat els seus drets, ja que mentre eren investigats al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona es van poder defensar plenament.