El TSJC ordena a Salut que vacuni d'«immediat» i «sense cap excusa» policies nacionals i guàrdies civils

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat 10 dies al Departament de Salut perquè la taxa de vacunació de policies nacionals i guàrdies civils que presten servei a Catalunya assoleixi la que tenen els mossos. El TSJC accepta així la mesura cautelar sol·licitada pel sindicat JUPOL i l'associació JUICIL, que denunciaven que no s'estava vacunant els agents dels dos cossos. En la resolució, el TSJC insta Salut que "sense cap excusa garanteixi d'immediat i sense dilacions la vacunació contra la covid" als cossos de seguretat estatal. Salut haurà d'informar el tribunal sobre l'execució de la mesura passats dos dies del termini de deu per vacunar.

JUPOL i JUICIL van impugnar l'"alteració" per part del Departament de Salut del pla de vacunació contra la covid-19 assegurant que s'havien exclòs els policies nacionals i els guàrdies civils. Per això, demanaven al TSJC que acceptés la mesura cautelar d'emetre un pronunciament que portés d'immediat a la vacunació d'aquests agents. La fiscalia s'ha adherit a la petició de la mesura cautelar.

Segons la resolució del tribunal, Salut assegura que s'estan vacunant policies nacionals i guàrdies civils d'entre 60 i 65 anys i defensa que no s'està produint cap tracte discriminatori. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va afirmar diumenge passat que el que hi havia hagut era un problema amb el cens.

Tot i això, el tribunal considera "eloqüents" les xifres de vacunació que consten a l'informe facilitat per Salut, on s'indica que a 24 de març s'havien vacunat el 77% dels mossos, el 68,9% dels agents de les policies locals i el 77,9% dels de la Guàrdia Urbana de Barcelona. En canvi, els efectius de la Policia Nacional vaccinats eren el 3,6% i els de la Guàrdia Civil el 2,8%. El 22 d'abril, els percentatges eren del 80,3%, el 71,2%, el 79,1%, el 9,9% i el 6,3%, respectivament.

El tribunal afegeix que la demora en la vacunació dels cossos de seguretat en actiu pot situar aquests funcionaris en situació de risc per a la seva salut, fins i tot "risc greu i irreparable", per sobre d'altres col·lectius. A l'espera que s'analitzi el fons de la qüestió, defensa acceptar la mesura cautelar pel risc que suposaria esperar a la fi del procés i considera que hi ha "una aparença de discriminació en perjudici dels funcionaris del CNP i de la GC", sustentada per les xifres de vacunació.

El tribunal defensa també que l'aplicació d'aquesta mesura cautelar no té perquè traduir-se en un perjudici per a altres col·lectius. "Més si tenim en compte les noves remeses de dosis de vacuna i el fet que el contingent de Policia Nacional i de Guàrdia Civil a Catalunya és reduït", manifesta. Conclou que "no sembla raonable" que havent vacunat a la majoria dels agents dels mossos i policies locals, "es continuï relegant als membres del CNP i la GC".

El Departament de Salut disposa també de cinc dies per comunicar al TSJC el càrrec i les dades d'identificació de l'autoritat responsable del compliment de la resolució.