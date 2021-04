La Guàrdia Urbana va desallotjar diumenge passat una festa il·legal en un sex-shop de l'Eixample de Barcelona, on no s'estaven respectant les mesures contra la covid-19. Segons ha informat el cos policial, va ser gràcies a la col·laboració veïnal que es va detectar la festa. Com a resultat de l'actuació, es van interposar 61 denúncies d'infraccions per no respectar les mesures contra la covid, nou denúncies administratives al local i es va aixecar una acta per drogues.