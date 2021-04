Un home mata la seva xicota al Penedès cremant-la viva

El 17 de desembre de 1997, Ana Orantes va canviar la història de la violència masclista a Espanya en ser cremada viva després de denunciar en un plató televisiu les pallisses del seu exmarit. Més de 23 anys més tard i més de mil dones assassinades després, la Pilar ha mort a causa de les ferides que li ha provocat el seu xicot, que, presumptament, la va ruixar amb gasolina i després li va calar foc.

Cap a les cinc de la tarda de dilluns, el César, parella de la Pilar, va trucar als serveis d'emergència i va explicar que la dona havia intentat suïcidar-se. Quan els sanitaris van arribar fins al domicili que tots dos compartien, ubicat a la urbanització de Can Gordell de la Bisbal del Penedès, van trobar la Pilar amb gravíssimes cremades per tot el cos. Però continuava viva. I, segons fonts consultades per aquest diari, va assenyalar el César i va dir: «Ha estat aquest fill de puta». La dona va ser traslladada en helicòpter a un centre hospitalari del Vendrell i d'allà va volar novament a l'hospital de la Vall d'Hebron, on va acabar morint de matinada a causa de les cremades.

El grup d'homicidis de la regió policial del Camp de Tarragona dels Mossos d'Esquadra va arrestar ahir César com a sospitós d'un delicte d'assassinat que avança com un cas de violència de gènere. Tant la víctima com el presumpte agressor tenen antecedents psiquiàtrics. La Pilar va recalar en aquesta relació, pel que sembla, després d'haver patit maltractaments de parelles anteriors.

Es tracta del segon crim masclista que hi ha hagut aquest any a Catalunya, després de la mort d'una dona a Manresa a mans de la seva exparella el 14 d'abril. Al conjunt d'Espanya ja són vuit les dones assassinades aquest any. Des de l'1 de gener del 2003 s'han comptabilitzat 1.086 assassinats.