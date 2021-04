Puigdemont carrega contra la vacunació de Policia i Guàrdia Civil a Catalunya

L'expresident Carles Puigdemont ha criticat que els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil destinats a Catalunya es vacunin abans que "les persones indefenses i pacífiques a les quals van colpejar de forma salvatge l'1-O".



En un missatge al seu compte de Twitter difós aquest dimarts, Puigdemont ha dit que els policies "continuen privilegiats i protegits pel sistema espanyol" i s'ha referit als agents com "els que van agredir ciutadans al crit de 'A por ellos! ' ".





Els qui van agredir ciutadans al crit de "¡a por ellos!" continuen privilegiats i protegits pel sistema espanyol. Els vacunaran passant per davant de persones indefenses i pacífiques a les quals van colpejar de forma salvatge el dia 1 d'octubre de 2017. https://t.co/ooQ8m8pPgz — Carles Puigdemont (@KRLS) April 27, 2021

Vox pretén agitar també la celebració de l'1 de maig a Madrid

Els qui van agredir ciutadans al crit de "¡a por ellos!" continuen privilegiats i protegits pel sistema espanyol. Els vacunaran passant per davant de persones indefenses i pacífiques a les quals van colpejar de forma salvatge el dia 1 d'octubre de 2017. https://t.co/ooQ8m8pPgz — Carles Puigdemont (@KRLS) April 27, 2021

El missatge de Puigdemont arriba el mateix dia que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat a la Generalitat que garanteixi "immediatament i sense dilacions" la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils a Catalunya perquè en deu dies s'equiparin als Mossos d'Esquadra.Segons les dades aportades per la Salut, el 80,3% dels efectius de Mossos d'Esquadra, el 79,1% de la Guàrdia Urbana de Barcelona i el 71,2% de les policies locals ja estan vacunats enfront del 9, 9% de policies nacionals i el 6,3% dels membres de l'institut armat.Aquest migdia, després de conèixer la decisió del TSJC, la portaveu de Govern, Meritxell Budó, ha negat que s'hagi discriminat a tots dos cossos policials en la vacunació i ha atribuït el retard a les especificitats del sèrum d'AstraZeneca, que només es pot administrar a persones d'entre 60 i 69 anys.En un altre missatge a Twitter, el líder de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, ha qualificat de "roí" el tuit de Puigdemont, informa Efe."Cal ser molt roí per atacar d'aquesta manera als servidors públics que donen la vida cada dia per protegir els nostres drets i llibertats, havent aguantat tot tipus de discriminacions per part dels governs nacionalistes. I aquest pròfug va arribar a presidir un Govern" , ha replicat Carrizosa.