Desallotjada una festa amb 65 persones en un «sex shop»

La Guàrdia Urbana va desallotjar el passat diumenge una festa il·legal en un «sex shop» de l'Eixample de Barcelona en què hi havia 65 persones que incomplien diverses de les restriccions pel coronavirus. La Policia Municipal, que va detectar la celebració per l'alerta de diversos veïns, va arribar a la botiga cap a les nou de la nit, moment en què va poder comprovar que a més d'incomplir-se les restriccions adoptades com a conseqüència de la pandèmia, en la festa al carrer París de Barcelona s'estaven consumint diversos tipus de drogues.

Com a resultat de l'actuació portada a terme per la policia, es van interposar 61 denúncies d'infraccions per no respectar les mesures contra la COVID-19, nou denúncies administratives al local i es va aixecar una acta per drogues.