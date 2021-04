El Govern vol recaptar 212,3 milions en dos anys amb l'impost d'emissions de CO2

La Generalitat espera recaptar 212,3 milions d'euros durant els exercicis 2021 i 2022 amb l'impost d'emissions de CO2, que està previst que es comenci a aplicar a partir del setembre. Es calcula que la mesura afectarà vora 2,3 milions de vehicles a tot Catalunya, la majoria dels quals haurà de pagar uns 20 euros l'any. No obstant això, l'import pot superar els cent euros en els casos dels vehicles més contaminants. Entre l'1 i el 15 de maig, els contribuents podran consultar a la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) si l'impost els afecta. El Govern assegura que la mesura no té finalitats recaptatòries, sinó que busca la reducció dels gasos d'efecte hivernacle i complir els objectius de l'agenda 2030.

L'impost gravarà els turismes, les motocicletes i les furgonetes més contaminants, tot i que també hi haurà certes excepcions. Estaran exempts del tribut els vehicles que tingui matrícula històrica i també aquells que tinguin un mínim de 30 anys d'antiguitat, que s'hagin deixat de fabricar i que comptin amb un certificat validat per la Federació Catalana de Vehicles Històrics. Per calcular l'import a pagar, es prendrà com a referència la unitat de grams per quilòmetre, una dada que apareix a la fitxa tècnica del vehicle. Així, en el cas dels turismes i les motocicletes, els que registrin unes emissions inferiors a 120 g/km estaran exempts del pagament de l'impost. Per les furgonetes, el límit puja a 160 g/km. Pel que fa a la resta de vehicles, el tribut s'incrementa a mesura que les emissions són majors. Així, en el cas dels turismes, la quota per un cotxe que emeti entre 120 g/km i 140 g/km se situarà al voltant dels 8,8 euros anuals, mentre que si se superen els 200 g/km, la quota mitjana s'eleva als 96,1 euros anuals.

Simulador

En aquest sentit, l'ATC ha posat a disposició dels usuaris un simulador que permet obtenir l'import anual que correspon a cada vehicle segons les seves emissions oficials de CO2. Aquesta informació es troba en la fitxa tècnica de la majoria de vehicles fabricats a partir del novembre de 2015.