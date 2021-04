El jutge envia a presó provisional l'home que va cremar viva la seva parella a la Bisbal del Penedès

L'entrada a l'habitatge de la Bisbal del Penedès on una dona ha patit cremades mortals presumptament provocades per la seva parella

L'entrada a l'habitatge de la Bisbal del Penedès on una dona ha patit cremades mortals presumptament provocades per la seva parella · Gemma Sánchez

El jutjat de violència sobre la dona del Vendrell ha acordat l'ingrés a presó provisional per a l'home de la Bisbal del Penedès que dilluns va matar la seva parella, a qui va ruixar amb benzina i va cremar. L'acusat ha passat a disposició judicial aquest dijous, després de gairebé tres dies detingut. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), l'ingrés a presó és sense fiança i la causa està oberta per un delicte d'homicidi i un altre de conducció sense permís de circulació. L'home va intentar simular el suïcidi de la dona però ella va acusar-lo abans de morir. Segons ha pogut saber l'ACN, l'home ha mantingut la seva versió quan ha declarat, però els investigadors consideren que el relat és incoherent.

Segons ha pogut saber l'ACN de fonts properes a la investigació, davant dels Mossos i del jutjat de guàrdia l'home ha mantingut la versió que va ser la dona qui es va calar foc. L'individu afirma que ell tot just va ser a temps de prendre-li la garrafa i un encenedor de les mans.

Els investigadors, però, consideren que el relat de l'home és incoherent i no coincideix amb l'escena del crim, i que la possibilitat de l'intent de suïcidi és gairebé impossible. La garrafa de benzina es va localitzar molt lluny de l'habitació on ell li hauria calat foc i l'encenedor, que ell sosté que va llançar per la zona, no ha aparegut.

Per contra, abans que l'evacuessin a l'hospital en estat crític la dona va poder dir, tant als Mossos com als efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que havia estat ell qui li havia calat foc. L'informe preliminar de l'autòpsia apunta que la dona presentava cremades en el 96% del cos i que això va causar-li la mort.